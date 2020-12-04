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Teknoloji Rusya istihbarat uydusu yolladı
Teknoloji

Rusya istihbarat uydusu yolladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Gonets-M istihbarat ve iletişim uydularından birini daha uzaya gönderdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:04:00 -
Rusya istihbarat uydusu yolladı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fırlatmanın Rusya’ya bağlı Arhangelsk Bölgesi’nde bulunan Plesetsk Uzay Üssü’nden yerel saatle 04.14’te gerçekleştirildiği belirtildi.

Soyuz-2.1b taşıyıcı roketin 43 numaralı test alanının 3 numaralı rampasından fırlatıldığı kaydedilirken, bölgede uzay kuvvetlerine bağlı ekiplerin görev yaptığı belirtildi. Düşük yörüngeli uydunun yanı sıra nano boyutlu uzay aracı "ERA-1” yine aynı taşıyıcı ile uzaya gönderilirken, fırlatıldıktan sonra uzay aracına "Cosmos-2548" seri numarası atandığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın istihbarat ve iletişim için 19 takımyıldızından oluşan Gonets - M uydularının 16. lansmanı, geçtiğimiz 28 Eylül’de gerçekleştirilmiş ve bu fırlatmada 27, 28 ve 29 üretim numaralı 3 uydu uzaya gönderilmişti.

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