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Ekonomi Rusya ile Türkiye'den anlaşma haberi sonrası: Ukrayna, Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı
Ekonomi

Rusya ile Türkiye'den anlaşma haberi sonrası: Ukrayna, Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 17:56:00 - 2023-09-07 17:58:20
Rusya ile Türkiye'den anlaşma haberi sonrası: Ukrayna, Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı

Ukrayna Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmeyen Rusya'nın Karadeniz'deki limanlara saldırılarını yoğunlaştırması üzerine harekete geçtiler. Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan'daki limanlar üzerinden tahıl ihracatına başladı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına saldırılarını yoğunlaştırması Kiev'i harekete geçirdi.

DW Türkçe'deki habere göre Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan limanları üzerinden tahıl ihracatına başladıklarını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko, "Burada söz konusu olan niş bir ticaret yolu olsa da, şimdiden oldukça sevildi" dedi. Sviridenko, bu olanaktan dolayı "minnettar" olduklarını ifade etti. Ukraynalı yetkili, söz konusu ticaret yolunun genişletilmesi ile de ilgili olduklarını, zira bu lojistik rotasının savaştan sonra da iki ülke arasındaki ticaret açısından önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti. Sviridenko, şu ana kadar Hırvatistan limanlarından ne kadar tahıl ihracatı yapıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

TEMMUZDA ANLAŞMA İMZALANDI!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, temmuz ayının sonunda Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e düzenlediği ziyarette Hırvatistan'ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi üzerindeki limanlarının tahıl ihracatında kullanılabilmesi amacıyla bir anlaşma imzalamıştı.

Karadeniz limanları Ukrayna'nın tahıl ihracatındaki ana rotasını oluşturuyor. Ancak Kiev, Rusya'nın limanlarına yönelik artan saldırıları ve Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeni başlatmaya ikna olmaması nedeniyle yeni rotalara arayışında.

Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hafta başında Soçi'de yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesini bazı şartlara bağlamıştı. Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde anlaşmaya geri dönmeyi düşünebileceklerini belirtmişti.
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Rusya, BM ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan temmuz ortasında tek taraflı olarak çekilmişti.

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