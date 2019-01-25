Rusya ile ticarette hedef 100 milyar $

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Başkan Erdoğan, Moskova dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. İkili ilişkilerin iyi gittiğine vurgu yapan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Sayın Putin’le Astana sürecini ve Anayasa Komisyonu’nun kurulması konularını da ele aldık. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirveyi Rusya’da şubat ayı içinde yapacağız. Astana ruhunun canlı tutulmasını önemsiyoruz. İkili konularda, ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, Akkuyu Nükleer Santralı -ki, orayı açma hedefimiz 2023 biliyorsunuz-, S400 ve vizeler konusunun yanında savunma sanayine yönelik konuları da ele alma fırsatımız oldu. Rusya Federasyonu ile ticaretimiz şu an itibariyle 26 milyar doları aşmış vaziyette. Tabii burada hedefimiz inşallah 100 milyar doları yakalamak.”

ABD, Rakka’da yanlış yaptı

“Rakka’da ABD’de büyük yanlış yaptı” diyen Başkan Erdoğan, “O yanlışının bedelini de ağır ödedi. Halbuki ABD bizim teklifimize evet demiş olsaydı Rakka çoktan alınmış olacaktı. Rakka’nın alınması ile birlikte buradaki göç ve insan kaybı ortadan kalkmış olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

“Suriye’de çözüme geldiğimizi henüz hissetmiyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Suriye meselesine çözüm bulma süreci çerçevesinde, Rusya ve İran ile yoğun temas halindeyiz. Bu sayede Suriye’nin Kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemeyi başardık. Zaman zaman ‘Siz davetli misiniz?’ diye soruyorlar ya. Davetli olmamıza gerek yok. Bizi oraya Suriye halkı davet etti. Afrin, Cerablus, El Bab halkı hatta Rakka bile dahil. Aşiretler davet ediyor.”

Vizeler imzaya kaldı

“Rusya ile vizeler konusunda bir gelişme var mı?” sorusunu cevaplayan Erdoğan, şunları söyledi: “Vize ile ilgili hazırlıkları yapmışlar. Şu anda Sayın Putin’in imzasını bekliyor. Hububat noktasında Rusya’dan alımımız var. Kanatlılar noktasında onların bize ördek, kaz satışı teklifi var. Kırmızı eti de, ihtiyaç halinde belli bir miktarı oradan alma durumumuz olabilir. Tabii bunların hepsi aramızdaki ilişkileri güçlendiriyor. Aramızdaki ilişkilerin en önemli başlığı, Almanya’dan sonra Rusya’dan doğalgazı en fazla çeken ülke biziz. Türk Akımı’nın hayata geçmesi ile Türkiye 1 numara olacak.”

Manifesto 31 Ocak’ta

Erdoğan, seçim hazırlıklarına ilişkin ise şunları kaydetti: “Biz, kampanyayı yapacak olan ekiplerle çalışmamızı sürdürüyoruz. Sloganlar, şarkılar dahil tüm detayları çalıştık. 31 Ocak’ta manifestomuzu açıklayacağız. 1 Şubat’ı da kampanya başlangıcı olarak ilan ettik. YSK takvimine göre 23 Şubat’ta mitinglerin başlaması var. İnşallah layık olanlar yerel yönetimlerde işbaşına gelir.”

Fazıl Say konseri…

Fazıl Say konseri sonrası yaşanan tartışmalara da değinen Erdoğan şunları dile getirdi: “Fazıl Say, kendini, bulunduğu alanda dünyada ispat etmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bize düşen nedir? Bununla iftihar etmektir. Konu sanat olduğu zaman çok farklı bir yere doğru… Fazıl beyin babası Ahmet beye çok teşekkür ediyorum. Şahsıma yönelik ifadelerinden dolayı, şahsım, ailem, milletim adına ona da teşekkür ediyorum. O gün güzel de bir tevafuk oldu. Senatör Graham’a, ‘Biz bu akşam dünyaca meşhur bir piyanistimiz var. Onun Ankara Prömiyerine gelir misin?’ dedik. Gelirim dedi. Onu da aldık. Güzel bir geceydi.”