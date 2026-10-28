Rusya ile anlaşma tamam! Afrika ülkesine savaş uçakları sevkiyatı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yeni bir aşamaya ulaştığını, Rusya ile daha önce varılan anlaşma uyarınca ilk 12 Su-35 savaş uçağının bugün teslim edildiğini aktardı.

S-400 bataryalarının da Etiyopya’ya teslim edileceğini ifade eden ancak bunun için tarih belirtmeyen Abiy Ahmed, savaş uçaklarının anlaşmada öngörülenden bir yıl önce teslim edilmesi dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

Açıklama, Abiy Ahmed’in Rusya-Afrika Zirvesi için Moskova’ya geldiği gün yapıldı.

Abiy Ahmed ile Putin, eylüldeki görüşmelerinde savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi ele almıştı.

Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray çatışmaları eylülde yeniden şiddetlenirken Eritre ile gerilim de arttı.

Rusya, iki ülkenin istemesi halinde zirve sırasında Etiyopya ve Eritre arasında görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.