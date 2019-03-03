0553 313 94 23

Rusya: “İdlib mutabakatı konusunda Ankara’ya ısrar ediyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İdlib’de oluşturulacak güvenli bölge konusunda Türkiye’ye ısrar edildiği bildirildi.

03 Mart 2019 Pazar 16:46
Rusya: “İdlib mutabakatı konusunda Ankara’ya ısrar ediyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İdlib’de oluşturulacak güvenli bölge konusunda Türkiye’ye ısrar edildiği bildirildi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap basınına verdiği röportajda, “Suriye’de hala terörist ocakları var. İdlib’in büyük bir bölümü Heyet Tahrir el Şam terörist grubunun kontrolünde. Bu grup yerli halkı da kışkırtıyor. Bu teröristlerle savaşıp bölgeyi temizleyerek güvenli bölge oluşturmak için Türkiyeli partnerlerimize 17 Eylül 2018’den beri ısrar ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 17 Eylül 2018’de Soçi’de İdlib Bölgesi’nde 15 Ekim 2018’e kadar güvenli bölge oluşturulması kararı almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de traktör römorku devrildi: 9 yaralı
    1. İzmir’de traktör römorku devrildi: 9..
    2. Gamze Özçelik mülteci kamplarında!
    3. "Zillet İttifakı Türkiye düşmanlarıyla..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Polis emeklileri özlük haklarının..
    6. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    7. Ayvalıklı esnaf 2. Doğa Festivali’ne..
    8. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    9. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay..
    11. Seçim kurulu ilan etti: İşte il il..
    12. Efelerin bileği bükülmüyor
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    14. Muğlalı kadınlar yapıyor, ABD'ye ihraç..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için..
    16. Midyat itfaiyesi yeni binasında..
    17. Uysal engelli bireylerle kahvaltıda..
    18. Maçın ardından
    19. Yediemin otoparkında bir garip olay
    20. Ereğli Belediyespor kızlar ile sevindi
    21. Aydınlı arıcılarda Başkan Özdemir..
    22. Almanya'dan Esed'e uyarı: Onları imha et
    23. Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece..
    24. Bakan Kurum: "Kahramankazan’ı en iyi..
    25. Köyceğiz’deki kanoda olimpik ve genç..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anki..
    27. Vodafone ve Huawei'den üstün 5G deneyimi
    28. Şehidin adı bilgi ve kültür evinde..
    29. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    30. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var