Rusya: “İdlib mutabakatı konusunda Ankara’ya ısrar ediyoruz” Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İdlib’de oluşturulacak güvenli bölge konusunda Türkiye’ye ısrar edildiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İdlib’de oluşturulacak güvenli bölge konusunda Türkiye’ye ısrar edildiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap basınına verdiği röportajda, “Suriye’de hala terörist ocakları var. İdlib’in büyük bir bölümü Heyet Tahrir el Şam terörist grubunun kontrolünde. Bu grup yerli halkı da kışkırtıyor. Bu teröristlerle savaşıp bölgeyi temizleyerek güvenli bölge oluşturmak için Türkiyeli partnerlerimize 17 Eylül 2018’den beri ısrar ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 17 Eylül 2018’de Soçi’de İdlib Bölgesi’nde 15 Ekim 2018’e kadar güvenli bölge oluşturulması kararı almıştı.

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