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Dünya Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti
Dünya

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti

Rusya, Suudi Arabistan ve Irak’ı geçerek Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi haline geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 15:17:00 - 2022-11-03 15:28:23
Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti

Gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa verilerine göre, Hindistan, ekimde toplam petrol ithalatının yüzde 22'sini oluşturan yaklaşık 946 bin varil petrolü Rusya’dan satın aldı. Bu rakam aynı zamanda Hindistan’ın Rusya’dan bugüne kadar yaptığı en büyük aylık tedarik olarak kayıtlara geçti. Ülke, ekimde Rusya'dan günlük 106 bin varil akaryakıt ithal etti.

Hindistan’ın daha önceki en büyük ham petrol tedarikçisi konumunda bulunan Irak ise geçen ay ülkenin toplam ithalatının yüzde 20,5’ini sağlayarak ikinci sırada yer alırken, Suudi Arabistan yüzde 16 ile üçüncü sıraya geriledi.

Ülkenin toplam ham petrol ithalatı ekimde bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, Rusya'dan ithalat ise yüzde 8 arttı.

Buna ek olarak, Rus menşeli ham petrolün Hindistan’ın deniz yoluyla taşınan toplam ithalatındaki oranı da arttı.

Rusya'dan ucuz ham petrol

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan, Batı ülkelerinin Rus petrolü alımlarına uyguladığı yaptırımlara rağmen Rusya'dan ham petrol alımını sürdürüyor ve yaptırımlara şimdilik uymayacağını ifade ediyor.

Ülke, küresel enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde enerji ihtiyacını karşılamak için ucuz Rus petrolü ithalatını artırıyor.

Hindistan Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri Abu Dabi’de devam eden Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC) sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan’ın enerji tedarikinin devamını sağlamanın ahlaki bir vazife olduğunu söylemişti.

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