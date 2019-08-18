Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!

Sputnik’in haberine göre bu buluş, uzay aracının ya da uydunun etrafını kaplayan bir hava balonu film sayesinde üzerine gelen ışığı dağıtarak tespit edilmesini zorlaştırıyor. Hayalet uydu teknolojisi ile uydunun uzaydaki görünürlüğünü 10 kat azaltıyor ve yeryüzünden bakıldığında görünürlük düzeyi çok daha az oluyor.

Rusya, geliştirilen bu teknoloji sayesinde 10-20 bin kilometrenin üzerindeki uyduları gizleyebilecek ve hayalet konumuna getirebilecek.

Rusya Uzay Politikaları Enstitüsü’nün Başkanı Ivan Moiseyev, uydu gizliliği teknolojisinin askeri amaçlar için kullanılabileceğini söyledi.

Moiseyev, radar ve optik araçlarla elde edilen görüntüleri kullanarak uydunun manevralarının ve yerinin tespit edilebileceğine dikkat çekerek yeni teknoloji sayesinde uyduların gizlenebildiğini belirtti..

Roscosmos ayrıca uydunun arızalanması durumunda kendi kendini imha edebilmesine imkan tanıyan bir sistem de tasarladığını duyurdu.

Kaynak: Şark-ul Evsat