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Dünya

Rusya Hafter'e destek için Suriye'den savaşçı sevk etmeye devam ediyor

Rusya, Suriye'nin doğusunda Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerden, aralarında eski DEAŞ mensuplarının da bulunduğu 300 savaşçıyı para karşılığında, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saflarına gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:41:00 -
Rusya Hafter'e destek için Suriye'den savaşçı sevk etmeye devam ediyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da Hafter saflarını da Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, Irak sınırındaki Deyrizor ilinde rejime bağlı "Şebbiha" milisleri ile İran destekli yabancı gruplardan Fatimiyyun, Zeynebiyyun ve Kudüs tugayları saflarından çoğu Suriyeli 300 savaşçıyı aylık 1000-1500'er dolar karşılığında Libya'ya gönderdi.

Söz konusu yeni savaşçılar arasında İran ve Afgan kökenliler de bulunuyor.

Paralı askerler, Hafter milislerine katılmadan önce gerekli eğitimler için Rusya'nın Lazkiye'deki askeri noktalarına götürüldü.

Rusya, eski DEAŞ mensuplarını da gönderdi

Rusya'nın Libya'ya gönderdiği yeni paralı askerler arasında rejimle daha önce "uzlaşı" imzalayarak Deyrizor'a dönen ve daha sonra Kudüs Tugayları saflarına katılan en az 8 eski DEAŞ'lı da yer aldı.

Kaynaklar, eski DEAŞ'lıların Deyrizor'un doğu kırsalındaki Deblan beldesinden olduklarını ve terör örgütü saflarında yaklaşık 2,5 sene yer aldıklarını belirtti.

Rusya'nın, şu ana kadar Suriye'nin çeşitli illerinden Hafter'in saflarına gönderdiği paralı savaşçı sayısının 2 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

- Rusya'nın Libya'ya gönderdiği yeni paralı askerler arasında rejimle daha önce "uzlaşı" imzalayarak İran destekli yabancı teröristlere katılan eski DEAŞ'lılar da yer aldı

 

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