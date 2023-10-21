Rusya duyurdu: vatandaşlar için gelen Sberbank'tan İslami bankacılığı adımı! Ülkede gündeme oturdu
Sberbank, Rusya'da bulunan 9 federal bölge için İslami banka kartı ve hesap hizmeti verecek! Rus yetkili önemli gelişmeyi duyurdu: Ülkede gündeme oturdu.
Sberbank, Rusya’daki 9 federal bölge için İslami banka kartı ve hesap hizmeti vermeye başladığını duyurdu.
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ülkedeki 9 federal bölgede "şeriat kurallarına uygun" banka kartı ve hesap hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Banka bu hesaplara "amana", kartlara ise "adafa" ismini verdi.
Haber ajansarı, bu kart ve hesaplarda faiz işlemeyeceğini aktarıyor.
Bankanın bu süreci yönetmek için bir de Şeriat Danışma Konseyi kurduğu öğrenildi.
Hizmetin uygulanacağı bölgeler arasında Moskova da var. Sberbank yetkilisi Oleg Ganeyev Müslüman olmayanların da hizmetten faydalanabileceğini söyledi.(Turkrus)
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