Rusya duyurdu: Rusya'dan Türkiye'ye bilet fiyatları ucuzladı, 20 oranında düştü! Türkiye'ye turist yağacak!

Rusya'dan Türkiye'ye bilet fiyatları ucuzladı

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, Rusya’dan Türkiye’ye yapılan uçuşlarda ortalama bilet fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 oranında düştüğünü müjdeledi.

Rus resmi haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Gorin, bu düşüşün Rus havayolu şirketlerinin sahip olduğu uçak sayısındaki artışla bilirkte sefer sayılarının artırılması zemininde gerçekleştiğinin altını çizdi.

“Uluslararası uçuş sayısındaki artış sayesinde Türkiye’ye uçmanın maliyeti yüzde 20 oranında düştü” diyen Gorin, bir dizi yerli havayolu şirketinin daha önce kiraladığı yolcu uçaklarını satın alarak filoya katmayı başardığını, Rus tescilli uçak sayısını artırdıklarını bildirdi.

Güncel verilere göre ülkedeki havayolu şirketlerinin filosu yaklaşık 200 yabancı yapım yolcu uçağı ile genişletilirken, bu uçakların sadece yurtiçi değil aynı zamanda uluslararası uçuşları da gerçekleştirebildiği ifade edildi.

Gorin, geçen yıl Rus havayolu şirketlerinin aynı zaman diliminde bu türden sadece 44 yolcu uçağına sahip olduğunu hatırlattı.

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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkedeki seyahat acentelerinin güncel verilerine göre mayıs tatillerinde Rus turistler için en uygun deniz tatili fırsatını Türkiye’nin sunduğunu bildirmişti.

ATOR’a bağlı büyük federal seyahat acenteleri ağı 1001 Tours verilerine göre, 27 Nisan – 5 Mayıs tarihleri ​​arasında kalkışlı her şey dahil on günlük paket turun iki kişi için maliyetinin 65 bin rubleden başladığı Türkiye, yurtdışı destinasyonları arasında en ucuz tatil fırsatı sunan ülke olurken, Rusya sınırlarında bulunan Anapa’da yalnızca kahvaltı verilen otelde konaklamalı paket tur maliyetinden de düşük olduğu anlaşıldı.

Rusya’daki paket tur satış istatistikleri dikkat alındığında, mayıs tatillerinde Moskova kalkışlı tur rezervasyonlarının neredeyse tamamının Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mısır, Rusya ve Tayland turlarına düştüğüne dikkat çeken ATOR, Türkiye’nin toplan satılan tur sayısında yüzde 44 ile lider olduğunun altını çizdi.(Gazetemru)

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