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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enerji yatırımları' paylaşımı: Gabar'da petrol, Konya'dan güneş enerjisi... Türkiye'nin gururu
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enerji yatırımları' paylaşımı: Gabar'da petrol, Konya'dan güneş enerjisi... Türkiye'nin gururu

Yeniakit Publisher
2023-05-07 00:12:00 - 2023-05-07 00:17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enerji yatırımları' paylaşımı: Gabar'da petrol, Konya'dan güneş enerjisi... Türkiye'nin gururu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gerçekleştirilen enerji yatırımlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "enerji yatırımları" paylaşımı Açıklaması: Karadeniz doğal gazımızla Gabar'da keşfettiğimiz petrolümüzle Konya'da kurduğumuz ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ve Akkuyu gibi projelerimizle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gerçekleştirilen enerji yatırımlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Londra'daki tefecilerden 'borç para bulduk' diye sevinenlerin hayal bile edemeyeceği bir kaynağı biz, ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz. Nasıl mı? Karadeniz doğal gazımızla Gabar'da keşfettiğimiz petrolümüzle Konya'da kurduğumuz ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ve Akkuyu gibi projelerimizle artık yurt dışına giden 100 milyarlarca dolarlık enerji parası milletimizin emrinde olacak." ifadelerini kullandı.

Bu paranın yatırım, istihdam ve sosyal destek olarak insanların cebine gireceğini dile getiren Erdoğan, şimdiden bunun mekanizmalarını oluşturmaya başladıklarını belirtti.Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:"Aile ve Gençlik Bankası'yla milletimizin temel taşı ailenin, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla destekleyeceğiz. Prim giderlerinin üçte birini bedelsiz karşılayarak ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye her alanda destek vereceğiz. Her evden en az bir kişinin istihdamda olmasını temin edeceğiz. Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Sistemi'yle hanelerimizin tamamına belli bir seviyenin üzerinde para girmesini sağlayacağız. Halihazırdaki sosyal yardım ödemelerini bu çerçevede yeniden düzenleyeceğiz. Her şey bir yana, eser ve hizmet siyasetinde kimse bizim elimize su dökemez. 14 Mayıs'tan sonra da inşallah kendimizle yarışmaya devam edeceğiz."

 

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