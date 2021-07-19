  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu; nüfus ikiye katlandı
Alman bakandan 'bağış' çağrısı: Şimdi yardımlaşma ve dayanışma zamanıdır
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
BM, Belçika'da yaklaşık 2 aydır açlık grevi yapan "kağıtsızlar"a geçici oturum izni önerisinde bulundu
Dünya Rusya duyurdu! Putin'den Azerbaycan kararı
Dünya

Rusya duyurdu! Putin'den Azerbaycan kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın başkent Moskova’da Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüşecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 17:29:00 -
Rusya duyurdu! Putin'den Azerbaycan kararı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Ruya lideri Vladimir Putin’in 20 Temmuz Salı günü, Moskova’ya ziyarette bulunacak olan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede, başta ticaret, yatırım ve insani işbirliği olmak üzere Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve stratejik ortaklık gibi kilit konuların ele alınması planlanıyor" ifadesine yer verildi.

İki ülke liderlerinin güncel bölgesel sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağı aktarılırken, "Özellikle Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Dağlık Karabağ konusunda 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardıkları anlaşmalarının uygulanmasının pratik yönleri üzerinde odaklanılacak. Buna, ekonomik ve ulaşım bağlarının açılması ve gelişmesiyle ilgili sorunların çözümü de dahil" dendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay