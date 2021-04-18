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Teknoloji Rusya duyurdu: İHA’lara karşı hava mayını
Teknoloji

Rusya duyurdu: İHA’lara karşı hava mayını

Rusların silah şirketi Rostech bünyesinde faaliyet gösteren ZALA AERO Şirketler Grubu’nun baş tasarımcısı Aleksandr Zaharov, Rus uzmanların insansız hava araçlarına (İHA) karşı dünyanın ilk ‘havada mayın döşeme’ sistemini geliştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:36:00 -
Rusya duyurdu: İHA’lara karşı hava mayını

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharov, ‘havada mayın döşeme’ sisteminin temelini daha önce Rusya’da geliştirilen, potansiyel düşmanın İHA’larına göre iki kat daha hızlı hareket eden ve kolayca imha edebilen Lantset adlı ‘kamikaze’ İHA’larının olabileceğini ifade etti.

Zaharov, “Dalışta geliştirdiğimiz 300 kilometre/saatlik hızımızla bunu rahatlıkla yapabileceğiz” diye konuştu.

İlk kez Rusya’nın İjevsk kentinde çalışan tasarımcılar tarafından kullanılan ‘havada mayın döşeme’ terimi, birkaç İHA’nın havada devriye yapması ve düşmanın İHA’ları için geçemeyecekleri bir engel oluşturmasını kastediyor. Lantset İHA’ları onlarca saat boyunca havada kalabiliyor, böylelikle havada bir tür mayın ağı oluşturulmuş oluyor.

Sistem şimdilik hava balonları üzerinde test ediliyor, yakında muharebe testlerine geçilmesi planlanıyor.

Lantset İHA’ları sade, güvenilir ve etkili olması nedeniyle ‘uçan Kalaşnikov’ olarak da adlandırılıyor. Suriye'de Rus Özel Harekat Kuvvetleri bu saldırı İHA’larını birkaç yıldır kullanıyor.

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