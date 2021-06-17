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Dünya Rusya duyurdu: Endişeliyiz
Dünya

Rusya duyurdu: Endişeliyiz

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusunda 'endişeliyiz' açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 11:29:00 - 2021-06-17 11:57:05
Rusya duyurdu: Endişeliyiz

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, NATO'ya 'Ukrayna' uyarısında bulundu. Açıklamada Rusya ile sınır anlaşmazlığı bulunan Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin Rusya'nın 'kırmızı çizgisi' olduğuna vurgu yapıldı.

'Batı' - Rusya ilişkileri tarihinin en gergin sürecinden geçiyor.

Dün gerçekleştirilen Biden - Putin zirvesinin olumlu bir havada geçtiği açıklansa da iki taraf arasında hala çözümsüz kalan pek çok konu mevcut.

Onlarda birisi olan Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ile ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile sınır anlaşmazlığı bulunan Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin 'kırmızı çizgileri' olduğunun altını çizdi.

Bu olasılığın dillendirilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirten Peskov konuşmasında tarihi zirveden de bahsetti.

Cenevre'deki görüşmenin olumlu olumlu bir havada geçtiğini söyleyen Peskov, iki ülkenin silah kontrolleri alanında aynı fikirde olduklarını vurguladı ve bu konu hakkında daha geniş bir diyaloğun oluşturulması gerektiğini belirtti.

Peskov ayrıca Rusya'nın geçtiğimiz aylarda Moskova'ya çağırdığı büyükelçisinin kısa süre içinde Washington'a döneceğini belirtti.

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