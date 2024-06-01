  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye bir anda indirim yaptı
Ekonomi

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye bir anda indirim yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 17:10:00 - 2024-06-01 17:13:59
Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye bir anda indirim yaptı

Rus seyahat acentesi sahibi Maria Sheker, Türkiye'deki beş yıldızlı otellerin yüzde 15-20 civarında indirim yaptığını duyurdu.

Rusya'dan Haziran ayında Türkiye'deki 5 yıldızlı otellere yönelik tur paketlerinde ucuzlama yaşanıyor.

Yüzde 15-20 indirim

Rus turizm sitesi Tourdum.ru'da yer alan habere göre Rus seyahat acentesi sahibi Maria Sheker, "10-16 Haziran tarihleri arasında St. Petersburg kalkışlı Antalya'da iyi otellere yapılan turların fiyatları yaklaşık % 15-20 oranında önemli ölçüde düştü" dedi. Aynı dinamikleri Moskova çıkışlı turlarda da görmek mümkün.

Özellikle, 15-16 Haziran tarihlerinde Moskova'dan kalkışlı, Antalya'da denize sıfır 5 yıldızlı otelde konaklamalı iki kişilik bir haftalık tur artık 128 bin ruble karşılığında satın alınabiliyor. Alanya'daki 5 yıldızlı otellerde iki kişi bir haftalık tur 139 bin rubleye satın alınabiliyor.

Türkiye ABD'yi masaya getirdi! Doğalgaz konusunda müthiş anlaşma
Türkiye ABD'yi masaya getirdi! Doğalgaz konusunda müthiş anlaşma

Ekonomi

Türkiye ABD'yi masaya getirdi! Doğalgaz konusunda müthiş anlaşma
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya, ABD'nin HIMARS sistemini işe yaramaz hale getirdi
Rusya, ABD'nin HIMARS sistemini işe yaramaz hale getirdi

Dünya

Rusya, ABD'nin HIMARS sistemini işe yaramaz hale getirdi

Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!
Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar! Uçuş kapasitesini 4 katına çıkaracaklar!

Rusya'da 40'a yakın patlama!
Rusya'da 40'a yakın patlama!

Dünya

Rusya'da 40'a yakın patlama!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23