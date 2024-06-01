Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye bir anda indirim yaptı

Rusya'dan Haziran ayında Türkiye'deki 5 yıldızlı otellere yönelik tur paketlerinde ucuzlama yaşanıyor.

Yüzde 15-20 indirim

Rus turizm sitesi Tourdum.ru'da yer alan habere göre Rus seyahat acentesi sahibi Maria Sheker, "10-16 Haziran tarihleri arasında St. Petersburg kalkışlı Antalya'da iyi otellere yapılan turların fiyatları yaklaşık % 15-20 oranında önemli ölçüde düştü" dedi. Aynı dinamikleri Moskova çıkışlı turlarda da görmek mümkün.

Özellikle, 15-16 Haziran tarihlerinde Moskova'dan kalkışlı, Antalya'da denize sıfır 5 yıldızlı otelde konaklamalı iki kişilik bir haftalık tur artık 128 bin ruble karşılığında satın alınabiliyor. Alanya'daki 5 yıldızlı otellerde iki kişi bir haftalık tur 139 bin rubleye satın alınabiliyor.