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Dünya Rusya dünyaya duyurdu! Putin ve Erdoğan'dan flaş karar
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! Putin ve Erdoğan'dan flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-06-16 11:56:00 -
Rusya dünyaya duyurdu! Putin ve Erdoğan'dan flaş karar

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'yakınlarda gerçekleştireceği' Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, açıklamalarda bulundu.

Uşakov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

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Yorumlar

helal putine

sırada savaş ucakları uzun menzili füzeler amerika vermiyorsa başkasından alacaksınız parayla değilmi
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