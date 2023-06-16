Rusya dünyaya duyurdu! Putin ve Erdoğan'dan flaş karar
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'yakınlarda gerçekleştireceği' Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, açıklamalarda bulundu.
Uşakov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.
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