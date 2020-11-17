Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki son durumu açıkladı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin video konferans yoluyla gerçekleştirdiği 16. BRICS Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ konusunda bilgi vererek, tarafların varılan anlaşmalara uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun koşulları oluşturduğunu söyledi.

Putin, “(Rusya, Azerbaycan liderleri ile Ermenistan Başbakanı’nın ortak bildirisinde yer alan) anlaşma maddelerine uyuluyor olması önemli. Çatışmalar tamamen sonlandırıldı, durum istikrara kavuşuyor” diye konuştu.

'Hem Azerbaycan hem de Ermenistan halklarının yararına olacak şekilde adil koşullar oluşturuldu'

Rus lider, böylelikle ‘krizin uzun vadeli ve tam ölçekli çözümü için ve hem Azerbaycan hem de Ermenistan halklarının yararına olacak şekilde adil bir temelde uygun koşullar oluşturulduğunu’ vurguladı.

Putin, Rus tarafının her ikisi de kendisine dost olan devletler arasındaki çatışmaları durdurmak ve onları uzlaşma bulmaya teşvik etmek için en yoğun biçimde çaba harcadığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arabuluculuğumuz sonucunda, 9 Kasım'da tam ateşkes ve Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin konuşlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı. Tüm bunlar Rusya, Azerbaycan devlet başkanları ve Ermenistan Başbakanı tarafından imzalanan ortak bildiride kaydedildi.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için anlaşma imzalamıştı.