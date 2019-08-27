Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli platform. Türkiye ile İdlib’te teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılaması gerekenler için anlaştık" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli platform.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli platform. Türkiye ile İdlib’te teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılaması gerekenler için anlaştık" dedi.

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