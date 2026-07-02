Angus ve Hereford düveler teslim edildi! Kırsalda bereket kapısı açıldı

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise proje kapsamında yetiştiricilere yalnızca damızlık hayvan değil, bakım desteği de sağlandığını belirterek, teslim edilen her hayvan için 12 ay boyunca aylık bin 500 lira bakım desteği verileceğini söyledi. İlde projeye 5 binden fazla başvuru yapıldığını ifade eden Hüseyinoğlu, bunlardan 260 yetiştiricinin destek almaya hak kazandığını, hayvan teslimatlarının ise TİGEM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. Ağrı'nın yaklaşık 540 bin hektarlık mera varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Hüseyinoğlu, Angus ve Hereford gibi etçi ırkların mera hayvancılığına uygun olduğunu, yemden yararlanma oranı ve canlı ağırlık artışı bakımından önemli avantajlar sağladığını belirterek, proje sayesinde kaliteli kırmızı et üretiminin artırılması ve etçi ırkların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.