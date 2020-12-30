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Aktüel Rusya Devlet Başkanı Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yılbaşı tebriği
Aktüel

Rusya Devlet Başkanı Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yılbaşı tebriği

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:20:04 -
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yılbaşı tebriği

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğine emin olduğunu belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirten Putin, zorlu sıhhi ve epidemiyolojik duruma rağmen anlamlı siyasi diyaloğun sürdürüldüğünü, enerjide önemli ortak projelerin sistematik olarak hayata geçirildiğini, askeri-teknik, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin yüksek düzeyde korunduğunu ifade etti.

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim.” ifadelerini kullandı.


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