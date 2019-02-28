0553 313 94 23

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

28 Şubat 2019 Perşembe 21:29
Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.


Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin basın servisi Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, ikilinin Hindistan- Pakistan krizi ve ikili ilişkiler üzerine konuştukları belirtildi. Açıklamada, “Görüşmede Putin Modi’ye Keşmir’in Hindistan idaresindeki bölgesinde 14 Şubat’ta Hindistan polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıyla ilgili başsağlığı diledi ve problemin çözüme kavuşturulmasını umduğunu dile getirdi” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
    1. Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
    2. Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşına..
    3. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    4. Türkiye Kupası’nda Akhisarspor yarı..
    5. Irak’ta bombalı saldırı: 1 ölü, 13..
    6. "Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa..
    7. Hamas ve FHKC'den "BM raporu..
    8. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde..
    9. Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5..
    10. ABD Senatosundan "İsrail'in Golan..
    11. Akaryakıt tırtıkçılığı yapan çeteye..
    12. Kırıkkale'de otomobil ile tır..
    13. Hakkari’den başlayan TEKNOFEST zinciri
    14. Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall'i..
    15. Kaza yapan ticari araç şarampole..
    16. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    17. Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale..
    18. Flash TV hayranlarına kötü haber!
    19. "Mart ayında fındık desteğini..
    20. Bingöl’ün 3 ilçesinde okullar tatil..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal..
    22. Tunus'ta binlerce güvenlik gücü..
    23. Fenerbahçe finalde Botaş’ın rakibi oldu
    24. "Zeybekci İzmir için bir şanstır"
    25. SPK haftalık bülteni
    26. 30. Ankara Uluslarası Film..
    27. UEFA’dan Quaresma’ya 3 maç ceza
    28. TEKNOFEST'e başvuruların son gününde..
    29. Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan..
    30. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu
    Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar