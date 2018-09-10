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Rusya dağıttı! Çekya karşısında gol şov! 5-1

Hazırlık maçında Rusya, Çekya'yı 5-1 gibi farklı bir skorla yendi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:31
Rusya dağıttı! Çekya karşısında gol şov! 5-1

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Rostov Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Rusya'ya galibiyeti getiren goller, 8. ve 29. dakikalarda Ionov, 24. dakikada Zabolotnyi, 79. dakikada Erokhin ve 83. dakikada Poloz'dan geldi. Çekya'nın tek sayısını ise 74. dakikada Soucek kaydetti.

Rusya'da, Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter 90 dakika şans buldu.

Rusya Milli Takımı, Türkiye A Milli Takımımızı 2-1 mağlup etmiş ve Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlamıştı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:31
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