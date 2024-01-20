Rusya Çin ülkesi anlaştı! En büyük tedarikçisi belli oldu: satışlar beklentilerin üzerinde arttı! Suudi Arabistan'ı...

Reuters'in Çin gümrük verilerine dayandırdığı haberine göre Rusya, 2023 yılında Suudi Arabistan'ı geçerek Çin'in en büyük petrol tedarikçisi haline geldi. Rapora göre Rusya, geçtiğimiz yıl Çin'e günde 2,14 milyon varile eşdeğer olan 107,02 milyon ton ham petrol sevk etti.

Reuters raporuna göre Çinli rafineriler, Rus petrolünün nakliyesi ve sigortalanması için aracılar kullanarak Batı yaptırımlarını atlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 18 Ocak'ta Rus ham petrolünün varil başına 60 dolarlık tavan fiyatını ihlal ettiği için nakliye şirketi Hennesea Holdings Limited'e yönelik yaptırımları duyurdu.



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