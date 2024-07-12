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Gündem Rusya 'çelişkiler var' dedi, Türkiye'nin talebini üstü kapalı reddetmeye çalıştı
Gündem

Rusya 'çelişkiler var' dedi, Türkiye'nin talebini üstü kapalı reddetmeye çalıştı

Yeniakit Publisher
2024-07-12 15:22:00 -
Rusya 'çelişkiler var' dedi, Türkiye'nin talebini üstü kapalı reddetmeye çalıştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’ne üyelik talebine ilişkin ilginç bir yanıt verdi.

Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’ne üyelik talebi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, ABD’de düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında talebi yeniden dile getirdi. Konu Rusya’da da konuşuluyor. Gazeteciler Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a Türkiye’nin ŞİÖ talebini sordu.

Çelişkiler var

Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılmak istediğini bildiklerini, ama bir NATO üyesi olan Türkiye’nin temel konulardaki tutumuyla ilgili bazı çelişkilerin olduğunu belirterek, “Tartışılacak konular var” dedi.

Peskov, gazetecilere açıklamasında, “Gerçekten de Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılmak istediğini biliyoruz. NATO üyesi olarak Türkiye'nin temel yükümlülükleri ve pozisyonu ile ŞİÖ'nün temel belgelerinde yer alan dünya görüşü arasında bazı çelişkiler bulunuyor. Müzakere edilmesi gereken bazı konular var” diye konuştu.

Kesin bir tarih yok

Sözcü, Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma tarihiyle ilgili bir soru üzerine, “Birçok ülke ŞİÖ ile ilgileniyor ve bu konu sürekli gündemde. Henüz kesin bir tarih yok” ifadesini kullandı.

Tahıl anlaşması

Tahıl anlaşmasını yeni şartlarla devam ettirme olasılığı sorulan Peskov, “Kremlin hiçbir anlaşmayı dışlamıyor. Kremlin açık. Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirli bir dünya görüşüne dayalı anlaşmalara açık olduğunu defalarca söylemişti." diye konuştu.
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Peskov, tüm konuların bir bütünlük içerisinde masaya yatırılması gerektiğine işaret ederek "Bazı konuları mevcut durumun genel bağlamından çıkarmak mümkün değil, her şeyi bir bütün içinde ele almamız gerekiyor." dedi.

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