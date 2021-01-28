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Dünya Rusya Çeçen genci konuşuyor
Dünya

Rusya Çeçen genci konuşuyor

Rus güvenlik güçleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerde onlarca polise karşı tek başına dövüşen Çeçen genci arıyor. Putin yanlısı Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov da ismi Muhammed Said Cumayev olan gence teslim ol çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 02:07:00 -

Rusya'da Putin aleyhtarı göstericiler 80'den fazla merkezde protesto eylemleri düzenledi. Rus makamlar tarafından 3 bin 600 kişinin gözaltına alındığı duyurulan gösterilere bir kaç görüntü damgasını vurdu.

Tek başına polis timinin arasına daldı

Moskova'da gerçekleşen protesto gösterilerinde 'hırsız Putin, Putin istifa sloganları atan bir gruba polis sert müdahalede bulundu. Polis ve göstericiler arasında yaşanan arbede anında kameralara takılan bir genç onlarca polisin arasına dalarak yumruk ve tekmelerle mukavemette bulundu. Tüm dünya medyasında büyük yankı uyandıran o görüntülerde ki kişinin Muhammed Said Cumayev isimli Çeçen genci olduğu ortaya çıktı.

Kadirov harekete geçti

Putin yanlısı Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, bu durumun ortaya çıkması ile harekete geçti. Kadirov kontenjanından Rusya Federasyonu alt meclisi DUMA'ya seçilen Çeçen kökenli Adam Delimkhanov, Çeçen genç ile ilgili bir açıklama yaptı. Delimkhanov, 20 yaşındaki Muhammed Said Cumayev'den acil olarak teslim olmasını istedi. Kadirov'a bağlı isim Delimkhanov, Muhammed Said'e yaptığı çağrıda Rus makamlarına teslim ol ve Navalny taraftarı olmadığını açıkla. Böyle yapman durumunda Çeçen lider Kadriov senin için avukat tutacak'' ifadelerini kullandı.

Halk sahiplendi

Azerbaycan asıllı gazeteci Ceyhun Aşirov Rusya'da yaşayan Çeçen genci Muhammed Said'in o gün göstericiler arasında bulunan kadın ve çocuklara yönelik polis tavrı nedeniyle o kavgaya dahil olduğunu söyledi. Muhammed Said'in Rusya'da bir kahramana dönüştüğünü ve halkın sahiplenmesi nedeniyle bulunamadığını belirten Ceyhun Aşirov, 'Rus halkında mevcut yönetime karşı ciddi bir öfke biriktiğini bu 2 günlük gösteriler çok net ortaya koydu' diye konuştu.

 

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