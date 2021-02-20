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Dünya Rusya: Çabalarımız karşılık bulmuyor
Dünya

Rusya: Çabalarımız karşılık bulmuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın hem Avrupa Birliği (AB) hem de ABD ile iyi ilişkiler kurmakla ilgilendiğini belirterek, Rus tarafının bunun için çok şey yaptığını, ancak karşılık görmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 22:56:00 -
Rusya: Çabalarımız karşılık bulmuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Peskov, Rusya’nın ABD ve AB ile kurmaya çalıştığı diyalog çabalarının karşılık görmediğini belirterek, "Rusya, hem ABD hem de AB ile iyi ilişkiler kurmakla ilgilenmeye devam ediyor. Bunun için çok şey yapıyoruz, muhataplarımızı ilişkileri normalleştirme iradesini göstermeye ikna etmeye çalışıyoruz. Bu her zaman sonuç vermiyor. Her zaman karşılık alamıyoruz, daha doğrusu son zamanlarda hiç karşılık almıyoruz" diye konuştu.

Peskov, Moskova Şehir Mahkemesi’nin Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın ertelenen şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesiyle ilgili kararının, ülkedeki siyasi hayatı nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya verdiği cevapta şunları söyledi:

"Rusya'da siyasi hayatın çok yönlü olduğunu daha önce de belirtmiştik. Rusya'da siyasi hayat gelişiyor ve gelişmeye devam edecek. Kremlin’e çok sayıda muhalifin olduğu konusunda hemfikirim. Bu, normal siyasi bir süreç. Siyasi arena yeterince yoğun ve çoğu Kremlin’e muhalafet ediyor. Kimisi bunu hukuk çerçevesinde, kimisi ahlak sınırlarının dışına çıkarak, kimisi Rusya topraklarında, kimisi bir ayağı Rusya bir ayağı yabancı ülke topraklarında yapıyor."

Peskov, Navalnıy’ın siyasi geleceğine ilişkin soruyu ise "Bu kesinlikle bizi ilgilendirmiyor. Vatandaşların seçim sürecine katılımını düzenleyen, onlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan mevzuatımız var. Bunun dışında bir kriter olamaz, herkes eşit hak ve yükümlülüklere sahip" şeklinde yanıtladı.

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