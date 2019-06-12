Rusya bu olayı konuşuyor! Rusya Basketbol Ligi’nde Khimki ile CSKA Moskova arasındaki şampiyonluk maçında bir hırsız Khimki’nin oyuncularının soyunma odasına girip basketbolcuların eşyalarını çaldı.

Rusya Basketbol Ligi’nde Khimki ile CSKA Moskova arasındaki şampiyonluk maçında bir hırsız Khimki’nin oyuncularının soyunma odasına girip basketbolcuların eşyalarını çaldı.

Rusya Basketbol Ligi play off final serisinde Khimki Moskova ile CSKA Moskova arasında üçüncü maç oynandı. Seride ilk 2 karşılaşmayı kazanan CSKA Moskova’nın kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maç başka bir olay ile gündeme geldi. Parkede büyük mücadele gerçekleşirken Khimki’nin soyunma odasına giren üzerinde görevli kartı bulunan bir kişi basketbolculara ait özel eşyaları çaldı.

Maçı 80-62 kazanan CSKA Moskova Rusya Basketbol Ligi’nde üst üste 8. kez şampiyon olmayı başardı.

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