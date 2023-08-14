Rusya bombaladı, biri bebek 7 sivil öldü!

Ukrayna, Rusya’nın ülkenin güneyinde Herson şehrine bağlı iki köye yönelik bombalı saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Shyroka Balka köyüne yönelik bombalı saldırısında evli bir çift ile 23 günlük bebeklerinin öldüğünü, 12 yaşındaki erkek çocuklarının ise ağır yaralandığını sonrasında da hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda yine aynı köyden bir sivil daha yaşamını yitirdi.

Yine aynı bölgedeki Stanislav köyüne düzenlenen 12 top atışında ise iki sivil can verdi.

Klymenko, sosyal medyada Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristler hiçbir zaman sivilleri öldürme niyetlerini sonlandırmayacak. Teröristler baskıyla durdurulmalı. Çünkü onlar başka bir şey anlamıyor.” dedi.

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Ukrayna ordusu, geçen kasım ayında Herson bölgesinin batısını Rusya’dan geri almasına rağmen Moskova, Dnipro Nehri etrafındaki yerleşim birimlerini sürekli bombardımana tutuyor.

Rus savaş gemileri Karadeniz’de kargo gemisine uyarı atışı yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus devriye gemisi “Vasiliy Bıkov”un Karadeniz’in güneybatısında Palau bayraklı “Sukru Okan” adlı kuru yük gemisini tespit ettiği belirtildi.

Geminin Ukrayna’nın İzmail Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Kuru yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için durması talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geminin denetimi için Rus askerlerini taşıyan "Ka-29" tipi helikopterin havalandığı kaydedilerek, “Telsiz görüşmelerinin ardından gemi durdu ve denetim ekibi kuru yük gemisine bindi. Denetim ekibinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Sukru Okan gemisi, İzmail Limanı'na doğru yoluna devam etti.” bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 19 Temmuz’da yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceği bildirilmişti.(Euronews)