Rusya bölgeye askerlerini yığdı! Savaş her an patlak verebilir

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomchak yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınına silahlı kuvvetler yığdığını söyleyerek, Moskova'yı Kiev'e karşı "saldırgan bir politika" yürütmekle suçladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomchak, Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınına askeri yığınak yaptığını söyleyerek, Moskova'yı Kiev'e karşı "saldırgan bir politika" izlediğini öne sürdü.

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada Khomchak ayrıca, Moskova yanlısı ayrılıkçıları, daha önceden kararlaştırılan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Hükümet güçleri ve Rus yanlısı ayrılıkçılar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyorlar. Bu yıl şu ana kadar 26 Ukraynalı askerin öldürüldüğü dile getirildi ve bunlardan dördü keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Khomchak, farklı bölgelerden Rus birliklerinin, olası bir savaşa için tatbikatlar düzenlenme kisvesi altında Ukrayna sınırları yakınında toplandığını ve "Ukrayna devlet sınırı yakınlarında kademeli asker biriktirdiğini" söyledi.

Ukrayna Parlamentosu'nda konuşan Khomchak, "Ruslar Ukrayna'ya karşı agresif politikalarını sürdürüyor" dedi.

Rusya 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da 32.700 askeri tuttuğu, subaylarının ise doğu Ukrayna'da geçici olarak işgal edilmiş topraklarda konuşlanmış 28.000 ayrılıkçı askeri komuta ettiğini eklenen bilgiler arasında yer alıyor.

Ukrayna, Avrupa Birliği ve NATO, Rusya'yı ayrılıkçıları desteklemek için asker ve ağır silah göndermekle suçluyor. Moskova, isyancılara yalnızca siyasi ve insani destek sağladığını söylüyor ve Ukrayna'da savaşan Rusların gönüllü olduğunu söylüyor.