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Dünya Rusya bir uydu daha fırlattı
Dünya

Rusya bir uydu daha fırlattı

Rusya, iklim değişikliği tespiti için geliştirdiği meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:42:00 -

Rusya’nın hem meteoroloji, iklim değişikliği ve afet durumlarında kullanılması için geliştirdiği Artrika-M isimli uydu, Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31. rampadan soyuz 2.1B fırlatma roketi ile uzaya gönderildi. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl fırlatılması planlanan uydunun korona virüs salgını nedeniyle fırlatılmasında ertelemeye gidilmişti. Uyduyu taşıyan Soyuz 2.1B fırlatma aracı TSİ 09.55’te ateşlenirken herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

Kuzey Kutup bölgesi, Rusya ve Rusya’ya komşu bölgeler uydu tarafından sürekli olarak izlenecek ve bu noktalardaki hem meteorolojik durum hem de iklim değişiklikleri bilim insanları tarafından kayıt altında tutulacak. Yörüngesinde 5 yıl kalacak olan uydu, görevini tamamladıktan sonra yerine yine Roscosmos tarafından Arktika-MP uydusu gönderilecek.

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