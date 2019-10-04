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Rusya Başbakanı Medvedev Küba'ya destek ziyareti yaptı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin yaptırımlarla hedef aldığı müttefiki Küba'ya destek olmak için ziyaret yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 07:53
Rusya Başbakanı Medvedev Küba'ya destek ziyareti yaptı

ABD'nin Venezuela ve Nikaragua gibi, yaptırımlarla zorladığı ve son dönemde akaryakıt sıkıntısı yaşamaya başlayan Küba'yı ziyaret eden Medvedev ve ev sahibi Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, iki ülke hükümetleri ve kurumları arasında varılan bir dizi anlaşmaya imza atacak.

Bölge basınındaki haberlerde, ziyarette iki ülke arasında ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, kültür, yatırım ve insan kaynakları alanlarındaki mevcut ilişkilerin de ele alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın Çin, İspanya, Venezuela ve Kanada ile birlikte Küba'nın önemli ticari ortakları arasında yer aldığı vurgulanan haberlerde, Küba'nın bu ülkeden 75 adet lokomotif satın aldığı kaydedildi.

Ayrıca Küba'nın günde 42 bin varil petrol ürettiği ve ihtiyacı olan 62 bin varil petrolü, Rusya ve Venezuela'dan sağlamaya çalıştığı hatırlatıldı.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 07:53
  1. Küba
  2. Rusya
  3. Anadolu Ajansı

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