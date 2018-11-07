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Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev: böyle tepki gösterdi: İranlıların da bir sabrı var

Medvedev, ABD'nin veya İsrail'in, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelikkanıt sunamadıklarını belirtti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:52
Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev: böyle tepki gösterdi: İranlıların da bir sabrı var

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Pekin'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin başka ülkelere yaptırım uygulayarak iç siyasi meselelerini çözmeye çalıştığını savunan Medvedev, "ABD siyasetindeki mücadele ne kadar alevlenirse uluslararası toplumun parçası ülkelere yönelik yaptırımları da o derece sertleştiriyorlar" diye konuştu.

ABD'de yapılan Kongre seçimlerini de değerlendiren Medvedev, "Bu elbette onların iç meselesi ancak İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar veya Avrupa ve Çin'e yönelik kısıtlamalar açık şekilde iç siyasi meselelerin çözülmesi için gündeme getiriliyor" dedi.

Medvedev, İran'a yönelik ABD tarafından devreye alınan ikinci aşama yaptırımları eleştirerek, şunları kaydetti: "ABD veya İsrail, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik kanıt sunamadılar ancak yine de İran'a yönelik yaptırım kararı alındı. Bunun nelere yol açabileceği çok açık. Yaptırım kararı nedeniyle büyük bir emek sarf edilerek ulaşılan şeyler raydan çıkabilir çünkü İranlıların sabrının da sınırı var." 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:52
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