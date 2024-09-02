Rusya az önce dünyaya duyurdu: Türkiye girişimde bulundu! Sonra onlar oyunbozanlık yaptı

Bir yıl uygulandıktan sonra Temmuz 2023'te Batı'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alınan tahıl anlaşmasının uzatılması için Türkiye'nin girişimde bulunduğu ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, Türkiye'nin bu yılın ilkbaharında tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi için girişimde bulunduğunu ve Moskova'nın buna hazır olduğunu açıkladı.

Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olması ve 1 Eylül Bilgi Günü vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGİMO) öğrencilere hitap eden Lavrov, Türkiye'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili girişiminden bahsetti.

Lavrov, "Türkiye tarafından bu ilkbaharda gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların değiştirilmiş bir formatta yeniden yürürlüğe koyulması yönünde bir girişimde bulunuldu. Ukraynalılar son anda "Ticari gemilere dokunulmamasına dair yükümlülüklere ek olarak, nükleer santrallerin güvenliğinin korunması gerektiğine ilişkin bir madde daha koyalım" dediler. Yersiz görünse de biz 'Tamam' dedik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus tarafını bunun ileriye doğru bir adım olacağına ikna ettiğini, tamamen samimi bir rol oynadığını ve faydalı olmaya çalıştığını anlatan Lavrov, "Biz kabul ettik ancak bunu bizzat öneren Ukraynalılar, daha sonra bundan memnun olmadıklarını söylediler. Görünen o ki, daha o zaman nükleer santralleri bombalama planlıyorlarmış" dedi.

Anlaşma bir yıl yürürlükte kaldı

Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasında Batı'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi Moskova'yı anlaşmadan çekilmek zorunda bırakmıştı.

Temmuz 2023'te Rusya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın geride kalan bir yıl içindeki uygulanma performansının hayal kırıklığı yarattığını kaydederek aleni sabotaj koşulları altında anlaşmayı uzatmayacaklarını, Türkiye, Ukrayna ve BM Genel Sekreterliği’ni bu konuda bilgilendirdiklerini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini belirtmişti.

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