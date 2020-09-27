Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz'dan Azerbaycan ve Ermenistan yorumu: Rusya bunu yapacak

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Azerbaycan’ın beklemeden tüm cephelerde operasyon yapması gerektiğini belirterek, ‘Operasyon uzadıkça uluslararası toplum tarafından ateşkes ilan edilmesi yönünde baskılar gelecek. Azerbaycan şunu kendisine sormalı. Benim toprağımı benden başka kim kurtararır? Halk cephede başarı istiyor’ dedi.

Rusya’nın Azerbaycan’ın operasyonlarına sınırlı da olsa izin vereceğini söyleyen Yılmaz, ‘Dağlık Karabağ dışında işgaldeki diğer 5 bölgede yapılacak operasyonlar için Rusya, Peşinyan’a ders vermek amacıyla göz yumabilir’ ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Azerbaycan’ın yaptığı operasyonların bir meşruiyeti olduğunu söyleyerek, ‘Rusya’nın veya başka bir ülkenin Azerbaycan topraklarına müdahalesi bölgeye NATO ve ABD’yi getirir’ dedi.