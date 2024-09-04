Rusya "Akın akın Türkiye'ye gidiyorlar" diyerek duyurdu! Çin tehlikesi ortaya çıktı

Rusya'dan yurt dışına yapılan çıkışlarda Rus turistlerin yüzde 22'sinin tatil için Türkiye'yi tercih ettiği bildirildi.



2024 yazında, Rusların yurtdışına seyahatlerinde önemli bir artış gözleniyor. RBC gazetesinin mobil operatörlerden elde edilen verilere dayandırdığı habere göre, Haziran-Ağustos arasında Rusların yurtdışına yaptığı seyahatlerin sayısı, önceki yıla göre yaklaşık %10 oranında arttı. MTS Travel ve MegaFon’un verilerini haberleştiren gazete, Rusya’dan yurtdışına yapılan seyahatlerin çoğunluğunun Türkiye, Abhazya, Belarus, Kazakistan ve Gürcistan gibi ülkelere gerçekleştiğini yazıyor. Asya’ya yapılan ziyaretlerde de belirgin artış kaydedildi.

Yaz aylarında en popüler destinasyon yine Türkiye oldu. MTS Travel verilerine göre, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin sayısı %13 artarak toplam yurtdışı seyahatlerinin %27’sini oluşturdu. MegaFon’un verileri de benzer bir eğilime işaret ediyor: Rus turistlerin %22’si Türkiye’yi tercih etti. Öte yandan Çin, bu yıl Rus turistler arasında en çok tercih edilen ikinci uzak destinasyon oldu.

Ancak Rusların Asya’ya olan ilgisi sadece Çin ile değil. Özellikle Vietnam, Japonya, Tayland ve Kamboçya gibi ülkelere yapılan seyahatlerde ciddi artışlar gözleniyor. MegaFon verilerine göre, Vietnam’a yapılan seyahatler 2,7 kat, Japonya’ya ise %64 oranında arttı. MTS Travel ise Vietnam’a yapılan seyahatlerin 3,7 kat arttığını bildirdi.

Rusların Avrupa ülkelerine olan seyahatlerinde ise daha mütevazı bir artış söz konusu. MTS Travel’a göre, Avrupa’ya yapılan seyahatler geçen yıla göre %3 oranında artarken, en popüler Avrupa destinasyonları Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan oldu. MegaFon ise, Rusların Avrupa’ya seyahatlerini %5 oranında artırdığını, Romanya, İsviçre ve Estonya’nın en fazla artış gösteren ülkeler olduğunu bildiriyor. (Turkrus)