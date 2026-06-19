  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Siyonistlere şartlı izin! Savaşı bitirmek istemiyorlar Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! Libya'dan ABD planına yeşil ışık BM’den dünyaya Gazze çağrısı! “Bu tablo sürdürülebilir değil” Trump'tan Gazze açıklaması! Hamas çağrıda bulundu Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i aşağıladı AP raporuna tepkiler peş peşe yağıyor Rusya, NATO'yu tehdit etti 28 Şubat kafası Mersin'de hortladı Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
Dünya Rusya acil koduyla duyurdu: Ukrayna nükleer santrali vurdu
Dünya

Rusya acil koduyla duyurdu: Ukrayna nükleer santrali vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rusya acil koduyla duyurdu: Ukrayna nükleer santrali vurdu

Ukrayna’daki savaşın en kritik noktalarından biri olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) tansiyon yeniden yükseldi. Tesis yönetiminden yapılan resmi açıklamada, Ukrayna ordusunun santralin ulaşım birimine yönelik en az 14 insansız hava aracıyla (İHA) kapsamlı bir saldırı düzenlediği, saldırı sonucu binalarda hasar ve yangın meydana geldiği bildirildi.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ulaşım binasının, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda zarar gördüğü bildirildi.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, santraldeki ulaşım birimine yönelik en az 14 İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılardan birinin ulaşım binasındaki garaj bölümünde yangına yol açtığı, garaj ile bakım alanındaki binalarda da hasar oluştuğu bilgisi verildi.

Açıklamada, devam eden saldırı tehdidi ve incelemelere yönelik kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediği ifade edildi.

RUSYA: ÖLÜ YADA YARALI YOK

Saldırılarda ölen veya yaralanan bulunmadığı belirtilen açıklamada, santral personelinin tesisin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sürdürmek için gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Bakan Fidan Rusya’dan mesaj verdi: Türkiye inisiyatif almaktan geri durmayacak
Bakan Fidan Rusya’dan mesaj verdi: Türkiye inisiyatif almaktan geri durmayacak

Gündem

Bakan Fidan Rusya’dan mesaj verdi: Türkiye inisiyatif almaktan geri durmayacak

Rusya'dan İsrail'i kızdıracak İran hamlesi
Rusya'dan İsrail'i kızdıracak İran hamlesi

Dünya

Rusya'dan İsrail'i kızdıracak İran hamlesi

Bakan Fidan'dan Rusya açıklaması! Bölgesel konular ele alındı
Bakan Fidan'dan Rusya açıklaması! Bölgesel konular ele alındı

Gündem

Bakan Fidan'dan Rusya açıklaması! Bölgesel konular ele alındı

AB havlu atıyor! Rusya talimatı verdiler
AB havlu atıyor! Rusya talimatı verdiler

Dünya

AB havlu atıyor! Rusya talimatı verdiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23