Rusya acil koduyla duyurdu: Ukrayna nükleer santrali vurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna’daki savaşın en kritik noktalarından biri olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) tansiyon yeniden yükseldi. Tesis yönetiminden yapılan resmi açıklamada, Ukrayna ordusunun santralin ulaşım birimine yönelik en az 14 insansız hava aracıyla (İHA) kapsamlı bir saldırı düzenlediği, saldırı sonucu binalarda hasar ve yangın meydana geldiği bildirildi.
Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ulaşım binasının, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda zarar gördüğü bildirildi.
Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, santraldeki ulaşım birimine yönelik en az 14 İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırılardan birinin ulaşım binasındaki garaj bölümünde yangına yol açtığı, garaj ile bakım alanındaki binalarda da hasar oluştuğu bilgisi verildi.
Açıklamada, devam eden saldırı tehdidi ve incelemelere yönelik kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediği ifade edildi.
RUSYA: ÖLÜ YADA YARALI YOK
Saldırılarda ölen veya yaralanan bulunmadığı belirtilen açıklamada, santral personelinin tesisin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sürdürmek için gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.
Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.