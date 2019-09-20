Rusya açıkladı! Maduro geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Rusya ziyaret için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.20 Eylül 2019 Cuma 14:21
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Rusya ziyareti için "Hazırlıklar sürmektedir" dedi.
Açıklamalar Maduro'nun Venezuela'nın Caracas ve Moskova arasında doğrudan uçuşları başlatacağını duyurmasından sonra geldi.
Maduro, Venezuela'da düzenlediği mitingde Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Rusya, Latin Amerika ülkesindeki siyasi ve ekonomik krizlerde Maduro hükümetini destekliyor .
KAYNAK: HABER7
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