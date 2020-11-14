Rusya açıkladı! Askerler gönderildi
Rusya, Karabadağ'daki anlaşma kapsamında yeni bir Rus barış gücü konvoyunun Stepanakert’e girdiği duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da barış gücü görevinde bulunacak Rus askerlerden oluşan yeni bir konvoyun Stepanakert’e girdiği açıklamasını yaptı.
Karabağ’da savaşın sonlanması anlaşmasını takiken ilk Rus barış gücü birlikleri 12 Kasım’da Stepanakert’e girmiş, Karabağ ile Ermenistan’ı birbirine bağlayan Laçin koridoru üstünde on görev noktası oluşturmuşlardı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karabağ’da barış gücü görevi yapacak askerlerin yer alacakları noktaların yerleştirilmesinin bugün tamamlanacağını söylemişti.
1960 askerden oluşacak Rus barış gücü Karabağ’da minimum beş sene kalacak. Rus barış gücünün bölgedeki kalış süresi tarafların itirazının olmaması halinde kendiliğinden uzayabilecek.