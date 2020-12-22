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Aktüel Rusya, AB'nin uyguladığı "Navalnıy" yaptırımlarına, yaptırımla karşılık verdi
Aktüel

Rusya, AB'nin uyguladığı "Navalnıy" yaptırımlarına, yaptırımla karşılık verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:07:26 -
Rusya, AB'nin uyguladığı "Navalnıy" yaptırımlarına, yaptırımla karşılık verdi

MOSKOVA (AA) - Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlendiği iddiasıyla kendisine yönelik aldığı yaptırım kararına, yaptırımla karşılık verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesi iddiasıyla Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığı anımsatıldı.

Bunun "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu adımı atan ülkeler, konuyla ilgili Rus yetkililerine herhangi bir kanıt sunmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce AB'nin yaptırımlarına karşılık olarak Rusya'ya giriş yapmasına yasak konulan AB ülkeleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesinin Rusya tarafınca mütekabiliyet gereği genişletilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Almanya, Fransa ve İsveç'in Moskova büyükelçiliklerine ve AB temsilciliğine nota gönderildiği belirtilen açıklamada, "Batı ülkelerinin dostane olmayan adımlarına ileride de yanıt verilecek." ifadesi kullanıldı.

AB, iki ay önce, Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsüne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

- "Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

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