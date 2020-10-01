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Aktüel Rusya, ABD ve Fransa'dan ortak "Dağlık Karabağ" açıklaması
Aktüel

Rusya, ABD ve Fransa'dan ortak "Dağlık Karabağ" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:56:13 -
Rusya, ABD ve Fransa'dan ortak "Dağlık Karabağ" açıklaması

MOSKOVA (AA) - Rusya, ABD ve Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ meselesinin çözümüne ilişkin müzakere sürecini başlatma çağrısında bulundu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu ülkelerini temsil eden Putin, Trump ve Macron, Dağlık Karabağ bölgesinde temas hattındaki şiddetin tırmanmasını kararlı şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarafları, çatışmaları acilen durdurmaya çağırıyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan yönetimini, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının desteğiyle herhangi bir şart koşmadan durumun çözümüne ilişkin müzakereleri yeniden başlatma konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz."

AGİT Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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