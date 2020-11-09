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Dünya Rusya ABD seçimlerine temkinli yaklaşıyor
Dünya

Rusya ABD seçimlerine temkinli yaklaşıyor

Rusya ABD’de yapılan seçimlerde başkan seçilen Biden’i tebrik etmek için resmi sonuçları beklediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:15:00 -
Rusya ABD seçimlerine temkinli yaklaşıyor

Münübe Yılmaz

Rusya ABD’de yapılan seçimlerde başkan seçilen Biden’i tebrik etmek için resmi sonuçları beklediğini duyurdu.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peşkov, Trump’ın seçimlerle ilgili yasal süreci başlattığını hatırlatarak, resmi sonuçlardan sonra Biden’İ tebrik edeceklerini açıkladı. Peşkov “Moskova yorum yapmadan önce resmi sonuçları beklemenin daha iyi olacağını düşünüyor” ifadesini kullanarak, seçilen kim olursa olsun Putin’in yeni başkan ile çalışmaya hazır olduğunu belirttiğini aktardı. Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi ile Moskova- Washington ilişkilerinin bozulduğu dönemde Biden, Barack Obama’nın başkan yardımcılığını yapıyordu.

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