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Dünya Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi
Dünya

Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-13 10:55:00 -
Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi

Rusya’nın Ukrayna’ya 99 askerin cenazesini iade ettiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan açıklamada, Rusya ile savaşta ölen Ukraynalı askerlerin cenazelerinin geri getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda 99 askerin cenazesinin Ukrayna’ya iade edildiği aktarılan açıklamada, ölen 77 askerin Donetsk yönünde, 20 askerin Zaporijya ve 2 askerin de Harkiv yönünde savaşan Ukraynalı askerler olduğu kaydedildi. Açıklamada, cenazelerin iadesinin Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliğinde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

İade edilen cenazelerin kimlik tespiti için adli tıp kurumlarına gönderileceği aktarıldı.

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