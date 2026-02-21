  • İSTANBUL
6 G daha erken gelebilir! Samsung’dan rekor hız testi
Giriş Tarihi:

6 G daha erken gelebilir! Samsung’dan rekor hız testi

Samsung, 6G için geliştirdiği X-MIMO teknolojisini 7 GHz frekans bandında doğrulayarak 3 Gbps indirme hızına ulaştığını açıkladı. Testler, gerçek dünya koşullarını simüle eden açık hava ortamında gerçekleştirildi.

#1
Foto - 6 G daha erken gelebilir! Samsung’dan rekor hız testi

Teknoloji devi Samsung Electronics, 6G ağ teknolojileri kapsamında geliştirdiği eXtreme MIMO (X-MIMO) çözümünü 7 GHz bandında test ederek 3 Gbps indirme hızını doğruladığını duyurdu. Çalışma, Keysight Technologies ve KT Corporation iş birliğiyle yürütüldü. Testler, Seul’deki Samsung Ar-Ge kampüsünde ve gerçek ağ koşullarını simüle eden açık hava kablosuz ortamında yapıldı. Bu yaklaşım, 6G’nin yalnızca laboratuvar ortamında değil saha benzeri koşullarda da fizibilitesinin kanıtlanmasını amaçlıyor.

#2
Foto - 6 G daha erken gelebilir! Samsung’dan rekor hız testi

Deneyde 7 GHz frekans bandında çalışan X-MIMO mimarisi kullanıldı. Bu sistem, 5G’deki geleneksel MIMO yapılarına kıyasla dört kat daha fazla anten elemanı içeriyor. Anten yoğunluğundaki artış, aynı anda daha fazla paralel veri akışının iletilmesini mümkün kılıyor. Test sırasında baz istasyonundan tek bir kullanıcı cihazına eş zamanlı sekiz veri akışı gönderildi ve 3 Gbps seviyesinde en yüksek indirme hızına ulaşıldı. Kullanılan 6G baz istasyonu prototipi, 256 dijital porta sahip. Bu yapı, çok sayıda sinyalin eş zamanlı ve hassas biçimde işlenmesini sağlıyor. Önemli bir teknik detay ise anten sayısının artırılmasına rağmen fiziksel boyutun mevcut sistemlere benzer kalması. Bu durum, özellikle yoğun şehir içi kurulumlarda alan ve maliyet açısından avantaj sunuyor. Operatörler, mevcut altyapıyı tamamen değiştirmeden kapasite artışı sağlayabiliyor.

#3
Foto - 6 G daha erken gelebilir! Samsung’dan rekor hız testi

7 GHz bandı, 6G için kritik frekans aralıklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu bant, 5G’de yaygın kullanılan 3,5 GHz orta bant ile milimetre dalga bantları arasında konumlanıyor. Orta bant frekanslar geniş kapsama alanı sunarken, milimetre dalga bantları çok yüksek kapasite sağlıyor ancak menzil ve engel aşma konusunda sınırlı kalabiliyor. 7 GHz bandı ise kapsama ile kapasite arasında denge kurmayı hedefliyor.

#4
Foto - 6 G daha erken gelebilir! Samsung’dan rekor hız testi

Henüz küresel ölçekte standartlaşma süreci devam eden 6G için yapılan bu test, teknolojinin teknik olarak uygulanabilirliğini göstermesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Samsung’un 256 portlu X-MIMO mimarisi, gelecekte yüksek yoğunluklu veri trafiğinin yönetilmesinde temel bileşenlerden biri olabilir. Şirket, 6G’nin ticari kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürürken, bu tür saha benzeri testlerle performans ve ölçeklenebilirlik sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Haber Kaynağı: Samsung

