6 G daha erken gelebilir! Samsung’dan rekor hız testi

Deneyde 7 GHz frekans bandında çalışan X-MIMO mimarisi kullanıldı. Bu sistem, 5G’deki geleneksel MIMO yapılarına kıyasla dört kat daha fazla anten elemanı içeriyor. Anten yoğunluğundaki artış, aynı anda daha fazla paralel veri akışının iletilmesini mümkün kılıyor. Test sırasında baz istasyonundan tek bir kullanıcı cihazına eş zamanlı sekiz veri akışı gönderildi ve 3 Gbps seviyesinde en yüksek indirme hızına ulaşıldı. Kullanılan 6G baz istasyonu prototipi, 256 dijital porta sahip. Bu yapı, çok sayıda sinyalin eş zamanlı ve hassas biçimde işlenmesini sağlıyor. Önemli bir teknik detay ise anten sayısının artırılmasına rağmen fiziksel boyutun mevcut sistemlere benzer kalması. Bu durum, özellikle yoğun şehir içi kurulumlarda alan ve maliyet açısından avantaj sunuyor. Operatörler, mevcut altyapıyı tamamen değiştirmeden kapasite artışı sağlayabiliyor.