ChatGPT’ye Sordu, İlaçlı İçecekle İki Kişiyi Öldürdü

The Korea Herald gazetesinin aktardığına göre, Güney Kore’de 20’li yaşlardaki bir kadın, iki kişiyi içeceklerine reçeteli ilaç karıştırarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

The Korea Herald gazetesinin aktardığına göre, Güney Kore’de 20’li yaşlardaki bir kadın, iki kişiyi içeceklerine reçeteli ilaç karıştırarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmayı yürüten polis, şüphelinin psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle kendisine yazılan ilaçları alkolle birlikte tüketildiğinde ne gibi sonuçlar doğuracağını araştırdığını belirtti.

Yetkililer, zanlının cinayetleri planlama aşamasında yapay zeka aracı ChatGPT’ye çeşitli sorular yönelttiğini tespit etti. Bu sorular arasında uyku haplarının alkolle birlikte alınmasının etkileri, bunun ne kadar tehlikeli olduğu ve ölümcül sonuç doğurup doğurmayacağı gibi ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Polis, şüphelinin alkol ve ilaç etkileşiminin ölüm riski taşıdığını bildiğini ve bu konuda defalarca sorgulama yaptığını vurguladı.

Haberde yer alan bilgilere göre ilk olay, kadının 20’li yaşlardaki bir erkekle birlikte bir motele gitmesi ve yaklaşık iki saat sonra tek başına ayrılmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu erkek ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulundu. İkinci cinayetin ise benzer bir yöntemle, farklı bir motelde ve başka bir erkekle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Şüphelinin, reçeteli psikiyatrik ilaçları içeceğe karıştırarak mağdurlara verdiğini kabul ettiği ifade edildi. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

 

