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Rusya 4 yıldır Suriye'de bulunuyor

Rusya'nın 30 Eylül 2015'te terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye'ye girmesinin üzerinden 4 yıl geçti.

29 Eylül 2019 Pazar 15:05
Rusya 4 yıldır Suriye'de bulunuyor

Beşşar Esed rejiminin en büyük müttefiki Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinde 4 yıl geride kaldı. Rusya'nın saldırıları sonucunda 6 bin 686 sivil yaşamını yitirirken, milyonlarca sivil evsiz kaldı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın gidişatını Esed rejimi lehine çeviren en önemli dönüm noktalarından biri Rusya'nın askeri müdahalesiydi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 2015'te Suriye'de hava saldırıları düzenlemeye başlayan Rusya, rejime verdiği desteği zaman içinde genişletti.

Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerin de yardımıyla Esed rejimi, muhaliflere kaybettiği alanların büyük kısmını geri aldı.

Rusya'nın askeri varlığının etkisi ilk olarak en belirgin şekilde 2016 yılının sonunda Halep kent merkezinin rejimin eline geçmesiyle görüldü.

O dönem Halep kent merkezinin askeri muhaliflerin kontrolündeki doğu mahalleri, rejim ve Rusya'nın yoğun saldırıları sonucu el değiştirmişti.

Rejim güçleri, Halep'te olduğu gibi başkent Şam, Humus ve ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin hakimiyetini Ruslar sayesinde sağladı.

AA'nın harita ölçümlerine göre, bu sayede Esed rejimi ülke topaklarının yaklaşık yüzde 60'ına hakim hale geldi.

Siviller öldü, yerinden edildi, yaşam merkezleri yıkıldı

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), Rusya'nın müdahalesiyle ilgili Anadolu Ajansı için özel hazırladığı rapora göre, 30 Eylül 2015'ten bu yana 908'i kadın, bin 928'i çocuk olmak üzere en az 6 bin 686 sivil Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, bu rakamın yalnızca kimliği belirlenebilen kişileri kapsadığına, gerçek bilançonun çok daha yüksek olduğuna dikkati çekiyor.

Rusya'nın müdahalesinin ilk yılında 3 bin 734, ikinci yılında bin 547, üçüncü yılında 958, dördüncü yılında ise 447 sivil can verdi.

Rus savaş uçakları, okulları 201, sağlık merkezlerini 190, pazar yerlerini ise 56 kez olmak üzere, yaşam merkezlerini toplam bin 83 kez hedef aldı.

Rusya'nın destek verdiği rejim saldırılarında 3,3 milyon sivil yerlerinden edildi.

En az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, Rusya'nın Suriye'de 4 yılda 335 kez katliam yaptığı kaydedildi.

Tehcirlere öncülük etti

Rusya, rejimin ablukaya aldığı ve yoğun olarak bombaladığı muhalif bölgelerde, rejim adına muhaliflerin temsilcileriyle müzakereler yürüttü.

Bu kapsamda Halep, Şam, Humus, Dera ve Kuneytra illerinde askeri muhalifler kontrol ettikleri alanlardan çekilerek himayelerinde yaşayan sivillerin büyük kısmıyla ülkenin kuzeyine tehcir edildi.

Karadan da müdahale etti

Rusya, son dönemde İdlib'de Esed rejiminin Astana anlaşmalarını ihlal ederek yürüttüğü kara operasyonlarında sahadan askerleriyle destek oldu.

Bu sayede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde birçok yerleşim rejimin kontrolüne girdi.

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:05
  1. Rusya
  2. suriye
  3. Anadolu Ajansı

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