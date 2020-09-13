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Dünya Rüşvetçi politikacıdan İslam karşıtı kampanya! Ezana saygısızlık yaptılar
Dünya

Rüşvetçi politikacıdan İslam karşıtı kampanya! Ezana saygısızlık yaptılar

Avusturya’da rüşvet haberleri sonrası istifa eden Eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin İslam düşmanlığı seçim kampanyasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:25:00 -

İslam düşmanlığında zirve yapan Avusturya'da istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, 11 Ekim'deki yerel seçimler için hazırladığı videoda, Viyanalılar'ın kentte azınlık durumuna düşürüldüğünü gösterdi.

Videoda Strache, İslam karşıtı gazetelerin içinde yer alan yanlı haberleri gösterip gazetelerin korku dolu olduğunu söyledi.

Heinz Christian Strache'nin videosunda ezan sesine tepki gösterdiği sahneler de yer aldı.

Avusturya’nın aşırı sağ kanattan başbakan yardımcısı Heinz Christian Strache, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hakkında çıkan rüşvet iddialarının görüntüsü yayınlanınca istifa etmek zorunda kalmıştı.

Para dolu çantalarla görüntülenmişti

Alman Der Spiegel, Strache'nin elinde para dolu çantalarla çekilmiş gizli fotoğraflarını yayınlamıştı. Bunun üzerine Viyana polisi de Strache hakkında soruşturma başlatmıştı.

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