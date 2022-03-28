Ruşur taşı nedir, nasıl uygulanır? Cildi beyazlatan bu taşı duşta sürmeniz yeterli...

Ruşur taşı nedir? Ruşur taşı faydaları

Ruşur taşı, İran'ın Sefidab Mağarasından çıkarılan bir taştır. Çinko ve iyot bakımından zengin olan bu taş, yumuşak bir yapıdadır. Ruşur taşı, İran’da çok eskiden beri kullanılan ve İran’ın hamam kültüründen gelen bir temizlik malzemesi. Tebeşiri andıran bir yapısı bulunuyor.

Elle kolayca kırılıp parçalanabilen Ruşur taşı, papül ve nodül gibi inatçı sivilceleri bile kısa sürede kurutur.

En önemli faydalarından bir diğeri akne ve siyah nokta oluşumunu önlemesidir. İçindeki mineraller peeling etkilidir ve cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin temizlenmesini sağlar.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle ortaya çıkan kırışıkları azaltan Ruşur taşı, topuklara da sürülebilir.

Nasırları yumuşatıp çatlakları gideren bu taş ciltteki yağ oranını da dengeliyor.

Peki cilt tonundaki eşitsizlikler için ruşur taşı nasıl kullanılır?

İyi bir peeling özelliği olan hamam taşı, cildi ölü derilerden arındırdığı gibi batık kıl problemlerine de iyi geliyor. Cildi beyazlatan bu taşı duşta sürmeniz yeterli. Çeşitli cilt lekeleri ve cilt kararmalarında da sıklıkla kullanılan ruşur, aslında İranlı kadınların beyaz cilde sahip olmak istedikleri için kullandığı bir doğal taş.

Bölgesel kararmalar için ruşur taşı kullanımı

Ruşur tebeşirin daha yoğun haline benzediği için ıslak cilde değdiğinde bir kısmı eriyecektir. Bu eriyen ruşuru cildinizde 1-2 dakika bekleterek peeling yapar gibi masaj yapmalısınız. Ardından suyla durulayarak etkisini hissedebilirsiniz. Özellikle kuru ciltler için peeling sonrası oluşan ciltteki gerilmeleri ruşur sayesinde hissetmezsiniz.

Ruşur taşı faydaları nelerdir?

Ruşur taşı; sivilce, vücut lekeleri ve akneleri yok eder. Ruşur taşı vücuttaki ölü derilerin atılmasına ve derinin eski canlılığını kazanmasına yardımcı olmaktadır. Ruşur taşı, cildi sakinleştirdiği ve yenilediği için kişinin gerginliğini ve stresini azaltmaktadır

Ruşur taşı nasıl kullanılır?

Ruşur taşını (Sefitab) nemli ve ıslak bir ciltte uygulamanız gerekiyor. Islak ve nemli cilt için Ruşur'u bir miktar elinizle yüzünüze sürüyorsunuz daha sonra 1 dakika kadar bekliyorsunuz. Elinizle nazik bir şekilde masaj yaparak ovalamanız gerekiyor.

Ruşur taşı her gün kullanılır mı? Ruşur taşı zararları

Ruşur taşı her gün kullanılmaz, hergün kullanılırsa ciltte tahrişe neden olur. Haftada 1 ya da 2 kere kullanabilirsiniz, ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.



