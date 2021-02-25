Rusların Suriye raporu ortaya çıktı

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Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de Amerikan müdahalesinin güçlendiğini açıkladı. Bakanlık, ABD'nin Suriye'deki gruplara verdiği desteğin güçlendiği bilgisini geçti.

Ayrıca Batı ve ABD destekli silahlı grupların yeniden saldırı için hazırlandığını ve Batı koalisyonunun Suriye'den ayrılmaya niyeti olmadığı belirtildi.

Abdullah Ağar ABD'nin hava savunma sistemi kurduğunu idida etti

ABD'nin Suriye'de hava savunma ağı kurduğunu belirten Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, "Geçen hafta Suriye’nin kuzeydoğusuna alçak irtifa güdümlü HSS Avenger transfer eden ABD, şimdi de bölgede Patriot orta ve yüksek irtifa HSS’leri kuruyor. Deyr ez Zur/Al Ömer, aseke/Şeddade. Bu bir “Hava Savunma Ağı” demek. Tekil sistem/batarya kurulumu değil!" dedi. Ağar Patriot sisteminin tam olarak teyit edilemediğini de belirtti.

Kaç ABD üssü var?

ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK’nin Suriye kolu terörist YPG’nin de içinde yer aldığı SDG kontrolündeki Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde birçok askeri nokta ve üssü bulunuyor. Türkiye’nin Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde YPG hedeflerine yönelik Ekim 2019’da düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı esnasında ABD, bir kısmı Türkiye sınırına yakın noktada bulunan 16 üs ve askeri noktasından çekilmiş, harekâtın ardından bu üslerin bir kısmına geri dönmüştü. Halen Suriye’de çoğunluğu Deyrizor’daki petrol sahalarına yakın bölgede olmak üzere 11 ayrı noktada sayıları 600 civarında olduğu tahmin edilen ABD askerleri bulunuyor. Yeni kurulması planan üssün Ayn Divar bölgesinde, Türkiye sınırına en yakın konumda olacak.