Rusların, Rus salatası nasıl ortaya çıktı? Malzeme: Yumurta, kornişon turşusu, havuç...Rus salatası tarifi

Rus salatası, 1860’lı yıllarda Rusya’nın başkenti Moskova’daki Hermitage Restaurant’ın baş aşçısı olan Belçika asıllı Rus Lucien Olivier tarafından icat edilmiştir. Olivier, salatanın tarifini gizli tutmuş ve sadece yakın arkadaşlarına öğretmiştir.

Rus salatası, ringa balığı, patates, havuç, yumurta, kornişon turşusu, yeşil bezelye ve mayonezle yapılan bir salatadır. Salatanın orijinal tarifinde ayrıca midye ve yengeç eti de kullanılmaktaydı.

Rus salatası, kısa sürede Rusya’nın en popüler salatalarından biri haline geldi. 1917 Ekim Devrimi’nden sonra Rusya’dan kaçan Beyaz Ruslar, salatayı ülkelerine taşıdılar. Bu sayede Rus salatası, dünyanın birçok yerine yayıldı.

Türkiye’ye de 1917 Ekim Devrimi’nden sonra kente gelen Beyaz Ruslar tarafından getirilen Rus salatası, burada da oldukça popüler hale geldi. Rus salatası, Türkiye’de genellikle “olivye salatası” olarak bilinir.

Rus salatası, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde sevilen bir salatadır. Salatanın birçok farklı çeşidi mevcuttur. Bazı ülkelerde salatanın içine domates, soğan veya biber de eklenmektedir.

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