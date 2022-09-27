Ruslara büyük şok! O ülke kapıları kapattı

Polonya Başbakanlık Ofisi Başkanı Michal Dworczyk konuk olduğu bir radyo programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'da geçtiğimiz hafta kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından ülkeyi terk etmeye başlayan Rus vatandaşlarına değinen Dworczyk, "Bugüne kadar Vladimir Putin rejimini destekleyen, ancak kendilerinin de cephede olma ihtimali belirdiğinde en büyük demokratlara dönüşen ve Rusya'yı terk etmeyi planlayan Rus vatandaşlarını kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu kişileri kesinlikle desteklemeyeceğiz" diyen Michal Dworczyk, ülkesinin Rusya'da siyasi görüşleri ya da yürüttükleri insan hakları mücadelesi nedeniyle baskı gören kişilere ise sınırlarını kapatmayacağını vurguladı.

Rusya'dan kaçış sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta kısmi seferberlik ilan etmesinden bu yana ülkenin sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Rus vatandaşlarına vize uygulamayan ülkelere yönelik yurt dışı uçak biletlerinin ise kısa sürede tükendiği belirtilmişti.